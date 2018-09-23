Виталий Барышников назначен исполняющим обязанности заммэра Иркутска

Иркутск, 24.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Начальник управления по культуре, туризму и молодёжной политике администрации Иркутска Виталий Барышников назначен исполняющим обязанности заместителя мэра. Об этом Телеинформу сообщили в пресс-службе городской администрации.

Виталий Барышников занял пост Татьяны Эдельман, которая возглавлял комитет по социальной политике и культуре администрации Иркутска. Чиновница уволилась из мэрии по собственному желанию.

Напомним, Виталий Барышников работает в администрации Иркутска с октября 2015 года, ранее он занимал должность министра культуры Иркутской области.