Виталий Матвийчук: при обвинении в коррупции меня перепутали с братом

Иркутск, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Дума Иркутска рассмотрела представление прокуратуры города об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. Вопрос обсуждался на заседании думы 30 мая. Претензии у надзорного органа было две. Первая касалась недостоверности справки о налогах и имуществе, предоставленной депутатом Виталием Матвийчуком. Речь шла о том, что он не указал в этом документе свыше 7 тысяч рублей, полученных в виде дохода от вложения в сберегательный фонд. Депутат пояснил, что этих денег он не получал. А когда он стал выяснять, откуда взялась информация, оказалось, что речь идет не о нем, а о его брате с аналогичными инициалами. То есть, пояснил Виталий Матвийчуку, сберегательный фонд подал ошибочные документы в УФНС, на основании которых и возникло недоразумение. Сегодня, по его словам, в прокуратуру предоставлены документы, подтверждающие это. Также претензии прокурора касались ряда нормативных документов Иркутска. В частности, потребовать снятия с поста человека, замещающего муниципальную должность в связи с утратой доверия или коррупционными нарушениями, может только губернатор. Между тем, по мнению надзорного ведомства, такое право должен иметь еще и прокурор. Также прокуратура сочла спорным нормативный акт, обязывающий губернатора при обвинении депутатов в коррупции, предоставить в думу подтверждающие это документы и проект решения думы. Депутаты решили рассмотреть спорные вопросы в ходе работы над поправками к уставу города, которая запланирована в ближайшее время. Виталию Матвийчуку же впредь рекомендовали быть внимательнее при заполнении налоговых деклараций. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: виталий матвийчук

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