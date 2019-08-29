Виталий Мутко оценил ход восстановительных работ в Чунском районе и Нижнеудинске

Иркутская область, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Оценку работам, проделанным в населенных пунктах Иркутской области, которые пострадали от паводка, дал председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения в Приангарье Виталий Мутко.

Как сообщает пресс-служба губернатора, Виталий Мутко вместе с полпредом президента в СФО Сергеем Меняйло и Сергеем Левченко посетил ряд объектов в Чунском районе и Нижнеудинске.

– Сделать удалось многое. В первую очередь, завершена самая активная фаза помощи людям - это социальные выплаты. Более 45 тысяч пострадавших от наводнения человек получили по 10 тысяч рублей. Кроме того, еще более 22 тысяч получили компенсации за полную или частичную утрату имущества в размере 50 и 100 тысяч рублей. Сейчас идет вторая часть работ - восстановление. И, надо отметить, что и в поселке Октябрьский в Чунском районе, и в Нижнеудинске районе основные работы по восстановлению жизнедеятельности населенных пунктов завершены. Восстановлены водозаборы, тепло и водоснабжение, решены вопросы работы социальных объектов. Активно идет подготовка к новому учебному году. Надо отметить, что здесь подключены все силы и возможности региона, и Министерство просвещения России, другие организации и компании помогают восстанавливать школы, – рассказал на встрече с журналистами Виталий Мутко.

По мнению председателя правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, главный вопрос на сегодня - это восстановление прав граждан на жилье. Тех, кто потерял свои дома, и тех, кому предстоит делать капитальный ремонт. Виталий Мутко подчеркнул, что в решении жилищного вопроса активны должны быть и сами граждане.

– Каждый человек должен определиться с жильем: покупает ли он его на вторичном рынке, переезжает или строит жилье. Подрядчики уже подобраны, земельные участки определены, – подчеркнул Виталий Мутко.

Все обращения, поступившие комиссии от жителей, под личный контроль взял Сергей Левченко.

– Возникает очень много индивидуальных вопросов, когда человеку рекомендован капитальный ремонт после обследования, а он хочет, чтобы его дом был снесен. И наоборот, есть ситуации, когда дом необходимо сносить, а люди хотят сделать капитальный ремонт. Таких случаев сотни, и мы будем подходить к решению этих вопросов индивидуально. Если говорить об объектах образования, то мы идет по графику. Мы говорили, что учеников некоторых школ будем возить в другие учебные учреждения, пока в их школах не закончится ремонт. Все дети уже распределены, автобусы закуплены, учебный процесс везде начнется вовремя, – подытожил губернатор Сергей Левченко.