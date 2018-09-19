Виталий Перетолчин избран заместителем председателя комитета по законодательству о природопользовании ЗС Приангарья

Иркутская область, 20.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Сформирован состав комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного собрания Иркутской области третьего созыва.

Как сообщает пресс-служба областного парламента, заместителем председателя комитета избран представитель фракции «Единая Россия» Виталий Перетолчин. Напомним, на сессии областного парламента 19 сентября председателем комитета был избран Роман Габов (КПРФ). В состав комитета также вошли Светлана Петрук («Справедливая Россия»), Олег Попов (ЛДПР) и Илья Сумароков (КПРФ).