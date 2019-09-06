Виталий Перетолчин призвал молодёжь активнее участвовать в голосовании на выборах

Усть-Илимск, 8.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Заксобрания Иркутской области Виталий Перетолчин проголосовал на своём избирательном участке в Усть-Илимске, где проходят выборы в думу. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии «Единая Россия».

– Каждый гражданин должен принимать участие в выборах и определять судьбу своего поселка, города или района. Я считаю, мы должны показывать пример нашей молодежи, чтобы молодые люди не менее активно принимали участие в голосовании. Я, например, голосую с ранних лет и считаю, что голосовать должен каждый гражданин России, – отметил Виталий Перетолчин.

Напомним, сегодня, 8 сентября, в Единый день голосования, проходят выборы депутатов областного парламента. В 8.00 открылось 1894 избирательных участка, которые будут работать до 20 часов.