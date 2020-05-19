Виталий Перетолчин утвержден зампредом комитета по законодательству о госстроительстве при Заксобрании

Иркутская область, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На 30 сессии Законодательного собрания Иркутской области 20 мая Виталий Перетолчин утвержден заместителем председателя комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России».

– Прокомментирую своё кадровое переназначение. Принял решение и сегодня на сессии Законодательного собрания коллеги поддержали мою инициативу. До сегодняшнего дня я работал на постоянной основе в должности заместителя председателя комитета по природопользованию, экологии и сельском хозяйстве ЗС. Теперь займу место заместителя главы комитета по госстроительству и местному самоуправлению. Девять лет я трудился в представительном органе власти. Поэтому опыт для того, чтобы войти в состав ключевого комитета областного парламента у меня есть. Также хочу отметить, что, как и прежде, продолжу отстаивать интересы жителей Усть-Илимского района, своих избирателей, – рассказал Виталий Перетолчин.

Ранее Виталий Перетолчин сложил с себя полномочия заместителя председателя комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве.