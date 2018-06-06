Виталий Шуба рассказал, зачем идет на выборы в Заксобрание Иркутской области

Иркутск, 07.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 6 июня прошло очередное заседание «Клуба публичной политики». Гостем клуба стал сенатор Совета Федерации РФ Виталий Шуба, который рассказал о планах на ближайшее будущее, «тележке поправок» и равном доступе к бюджетным услугам. Интриги не вышло. Без долгих вступлений Виталий Шуба подтвердил, что участвует в выборах в Законодательное собрание с единственной целью – снова стать сенатором Совета Федерации, с тем, «чтобы продолжить лоббистскую работу» по защите интересов Иркутской области. При этом спикер назвал слухами разговоры о возможной политической рокировке, согласно которой новым спикером ЗС станет Сергей Сокол, а действующий спикер – Сергей Брилка – будет представлять интересы региона в Совете Федерации. «Никто не может кого-то назначить. Всё решают выборы, итоги которых определяет избиратель», – пояснил гость клуба. Виталий Шуба также не согласился с утверждением, что законодательная власть превратилась в «тень» власти исполнительной, а Госдума – в «бешеный принтер», утверждающий любые инициативы правительства РФ. Примером тому он привёл собственную законодательную деятельность: из десяти законопроектов, подготовленных сенатором, пять инициатив превратились в законы Российской Федерации. «Правительство может не соглашаться с первоначальным вариантом проекта. Мы собираемся в рамках рабочей группы, обсуждаем, выслушиваем аргументы, находим консенсус, который становится законом», – рассказал депутат. Парламентарий также вспомнил историю принятия нашумевшего закона «О монетизации льгот», который ему пришлось непосредственно проводить через Государственную Думу. По его словам, закон был необходим, поскольку за льготы в то время отвечали власти всех уровней: от федеральной до муниципальной. В результате чего льготы не работали. «Стояла задача синхронизировать всё российское законодательство. Изменения коснулись 154 федеральных законов. Мы обсуждали закон, без преувеличения, днём и ночью. После первого чтения было подано порядка 10 тысяч поправок. В день принятия закона во втором чтении, мне к трибуне вывезли тележку с поправками. Около 350 поправок вынесли на всеобщее голосование. В тот день за трибуну я встал в 10 утра, ушёл в 20 часов вечера», – поведал бывший депутат Госдумы. Касаясь темы возможного повышения тарифов на электроэнергию и тепло, Виталий Шуба заметил, что последнее слово должна сказать антимонопольная служба, а также органы государственной и региональной власти. Что же касается методов борьбы с последствиями санкций, то здесь пострадавшим энергетическим компаниям необходимо самостоятельно, но при поддержке государства, искать другие рынки. Кроме того, справиться с падением прибыли можно путём реорганизации производства и совершенствованием налогового законодательства. Выяснилось, что Виталий Шуба апологет «равного доступа к бюджетным услугам». Отвечая на вопрос о справедливости системы перераспределении средств регионов-доноров в пользу дотационных, сенатор усомнился в возможности как-то иначе обеспечить честное распределение бюджетных средств для каждого гражданина страны. Вместе с тем, спикер выступил за передачу налогов, формирующих доходы региональных и местных бюджетов, на уровень муниципалитетов. «Есть налоги, на которые влияет местная власть в спецрежиме. Это патентная система налогообложения, налог на вменённый доход, упрощённая система налогообложения. В своё время я поддержал инициативу Дмитрия Бердникова по той причине, что малый и средний бизнес замыкается в своей деятельности на территорию конкретного муниципалитета. Выгоду получают крупные города. Что делать другим? У нас есть плата за пользование лесными ресурсами. Ну отдайте её муниципалитетам. Иркутск не получит ни рубля. Но получат доходы другие муниципалитеты, и они будут более заинтересованы в сбережении наших лесных богатств», – считает парламентарий. Основными личными достижениями на посту сенатора Виталий Шуба назвал целый ряд собственных законодательных инициатив, ставших законами РФ, а также привлечение финансовых ресурсов на территорию Иркутской области - в частности, на строительство Академического моста через Ангару, Иркутского онкологического центра и «Байкал-Арены». Фатальных неудач в своей политической карьере сенатор не нашёл. Важнейшими качествами для успешного политика Шуба назвал профессиональную компетенцию и способность договариваться. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... виталий шуба

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