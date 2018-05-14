Виталий Шуба не подал заявку на участие в праймериз «Единой России» перед выборами в ЗС Приангарья

Иркутская область, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Виталий Шуба, представляющий Законодательное собрание Иркутской области в Совете Федерации, не подал заявку на участие в праймериз «Единой России» перед выборами нового состава областного парламента.

Как сообщает «КоммерсантЪ», это может означать, что сенатор не намерен вновь пытаться пройти в верхнюю палату, так как стать членом СФ от Заксобрания может только избравшийся в состав регионального парламента политик.

При этом со ссылкой на «близкий к региональной администрации источник» отмечается, что сенатор от Иркутской области может смениться после избрания нового состава Заксобрания. В частности, после переизбрания депутатом в СФ может перейти нынешний спикер Сергей Брилка. А его может сменить бывший руководитель «Оборонпрома» (входил в госкорпорацию «Ростех») Сергей Сокол, который выдвигается на праймериз «Единой России».

При этом напоминают, что промышленная корпорация «Оборонпром» прекращает свое существование. Компания была создана для торговли и поставок продукции и услуг военного назначения. Теперь компания выполнила свою задачу, основные активы переходят в прямое управление «Ростеха».