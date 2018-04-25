Виталий Шуба: съезд депутатов достиг главной цели – прямого диалога между областными органами власти и местным самоуправлением

Иркутская область, 26.04.18 (ИА "Телеинформ"), - Заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель от Заксобрания Иркутской области Виталий Шуба принял участие в работе Третьего съезда депутатов представительных органов области, который прошел в Иркутске 24-25 апреля.

«Впервые более чем за 10 лет в Иркутской области собрались вместе депутаты всех уровней местного самоуправления и областной представительной власти. Это, несомненно, очень важное событие», – цитирует сенатора пресс-служба Заксобрания.

По мнению Виталия Шубы, совместная работа и обмен опытом делегатов показал, что необходимо совершенствование и самой системы местного самоуправления, и законодательства в межбюджетных отношениях, также назрела необходимость актуализировать вопросы и решать проблемы социального блока.

По итогам съезда была принята резолюция, которая стала наказом органам госвласти в решении вопросов местного значения. В резолюцию вошли предложения, обозначенные участниками – вопросы налоговой политики, экономического развития, наполнения доходной части бюджетов муниципальных образований, поддержки малого бизнеса, развития инфраструктуры, поддержки семьи и повышения зарплаты работникам бюджетных учреждений.

«На мой взгляд, достигнута главная цель – прямой диалог между областными органами власти и местным самоуправлением, которое наиболее полно знает проблемы населения. Это позволит эффективно решить вопросы социально-экономического развития территорий Иркутской области», - подчеркнул Виталий Шуба