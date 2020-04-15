Вице-спикером ЗС Приангарья стала Лариса Егорова

Иркутская область, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Третьим вице-спикером Законодательного собрания Иркутской области стала Лариса Егорова.

Напомним, до последнего времени в областном парламенте было три вице-спикера – Ольга Носенко от КПРФ, Кузьма Алдаров и Александр Ведерников от «Единой России». Однако после ухода с поста председателя ЗС Сергея Сокола Александр Ведерников был избран спикером. Соответственно, одно из мест освободилось. Во время сессии ЗС 15 апреля председатель зачитал обращение от представителей «малых фракций» областного парламента («Справедливая Россия», «Гражданская платформа», ЛДПР), предлагающих на этот пост для соблюдения паритета между крупными фракциями своего кандидата.

Это предложение возмутило представителей КПРФ. Так, Антон Романов потребовал пересмотреть пакетное соглашение между фракциями с учетом смены главы региона и спикера, а также «прекратить ущемлять права нашей фракции».

– Мы эти бюллетени даже в руки брать не будем, – заявил он, – и участвовать в этом фарсе – тоже.

– Самая большая фракция ЗС представлена на руководящих постах только тремя депутатами, – заявил Андрей Маслов.

Александр Ведерников напомнил, что сейчас посты вице-спикеров занимают один представитель КПРФ и один – «Единой России», так что баланс соблюден. Он также сообщил, что малые фракции выразили свою консолидированную позицию, выдвинув на этот пост Ларису Егорову («Справедливая Россия»).

– Вся моя работа у вас на виду – кому-то она нравится, кому-то – нет, – заявила в своем выступлении предложенный кандидат. – Я никогда не строила свою работу по партийной принадлежности. Не хотелось бы, чтобы малые фракции стали предметом торга между двумя крупными фракциями.

Она также подчеркнула, что действительно проходило очень активное обсуждение вопроса кандидатуры и «решение малых фракций было честным».

В результате в голосовании приняли участие 29 депутатов. Напомним, в предыдущем голосовании по кандидатуре Константина Зайцева участвовали 39 парламентариев. За Ларису Егорову выступили 26 человек, против – два, один бюллетень оказался недействительным.

В результате Лариса Егорова стала вице-спикером и была вынуждена сложить с себя полномочия председателя комиссии по регламенту, мандатам и депутатской этике областного парламента. Также на сессии состоялось голосование за назначение на пост главы комиссии – им стала Ольга Безродных. Заместителем председателя комиссии вместо нее стал Дмитрий Тютрин.

Также на сессии стало известно о сложении с себя депутатских полномочий Дмитрием Бритоком.