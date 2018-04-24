Владимир Новожилов принял жителей иркутского Затона и отца ребёнка-инвалида

Иркутск, 25.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Личный прием граждан в Иркутской региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева провёл 24 апреля член политсовета регионального отделения партии, член комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного собрания Иркутской области Владимир Новожилов, сообщает пресс-служба ИРО ВПП «Единая Россия».

С коллективным обращением пришли на прием к Владимиру Новожилову жители посёлка Затон Иркутска. Женщины рассказали, что часть домов их улицы была расселена по программе аварийного жилья ещё два года назад, но дома до сих пор не снесены. Недавно один из пустых домов загорелся. Теперь оставшиеся жители улицы озабочены собственной безопасностью. Кроме того, их дома тоже признаны непригодными для проживания, а когда начнется расселение, неизвестно.

Владимир Новожилов созвонился с руководителем градостроительного комитета администрации Иркутска и из первых уст передал заявителям информацию о том, что планируется сделать для решения проблем «затонцев». Ожидается, что в мае нынешнего года дума Иркутска примет границы зоны развития застраиваемых территорий, в которые входят и ветхие дома посёлка Затон. Уже есть потенциальный инвестор, который возьмется за застройку территорий. Таким образом, жилищные проблемы жителей уже могут быть решены в 2018 году.

Вынужденный переселенец из Узбекистана уже несколько лет борется за здоровье своей семилетней дочери-инвалида, имеющей несколько заболеваний. Депутаты-партийцы неоднократно оказывали ему помощь в получении гражданства РФ, материальной помощи для лечении ребёнка. Теперь понадобилась помощь главного врача Ивано-Матренинской детской клинической больницы. Владимир Новожилов по телефонной связи выяснил причины осложнений заболевания девочки и в оперативном порядке, связавшись с отоларингологом скорой помощи, направил к ней отца с ребёнком для принятия срочного лечения.