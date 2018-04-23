Владимир Преловский отказался от участия в праймериз «Единой России»

Иркутск, 20.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Регистрация участника предварительного голосования «Единой России» Владимира Преловского аннулирована по его личному заявлению. Такое решение 20 апреля принял региональный оргкомитет.

Кроме того, как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, зарегистрирован ряд участников праймериз по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты Законодательного собрания Иркутской области третьего созыва, в том числе Анатолий Дубас, Наталья Дикусарова, Андрей Труцук, Ольга Ушакова, Сергей Тюрюханов, Юрий Ганькин, Александра Шалгунова, Денис Шилин, Виктор Шпаков, Георгий Кузьмин, Никита Подгорнов.

Спикер ЗС, секретарь реготделения ЕР Сергей Брилка также сообщил, что новшеством этого года на предварительном голосовании будет процедура электронного голосования.

– С 14 мая заявку на голосование в режиме онлайн можно будет подать на сайте epg.er.ru в разделе «Хочу проголосовать онлайн». Для тех, кто заполнит анкету-заявку на онлайн-голосование, автоматически будет создан личный кабинет, пароль которого придет в смс-сообщении, – сказал он.