Москва, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), – Владимир Путин 15 января выступит с посланием Федеральному Собранию. Об этом сообщает сайт Кремля.

Накануне, 13 января, президент провел одно из серии рабочих совещаний по подготовке к оглашению послания. На нем обсудили широкий спектр тем, отдельное внимание уделили вопросам, требующим дополнительной проработки.

В совещании приняли участие руководитель администрации президента Антон Вайно, первый заместитель председателя правительства – министр финансов Антон Силуанов, первый заместитель руководителя администрации президента Алексей Громов и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, помощник президента Андрей Белоусов, министр экономического развития Максим Орешкин, мэр Москвы Сергей Собянин, руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.