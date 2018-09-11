Владимир Путин и ЕР внесли пакеты поправок по изменениям пенсионного законодательства в Госдуму

Москва, 11.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Президент РФ Владимир Путин внес в Государственную думу пакет поправок по изменениям в пенсионное законодательство, в котором содержатся инициативы по сохранению и расширению федеральных льгот для лиц предпенсионного возраста, сообщает пресс-служба ИРО ВПП «Единая Россия». В свою очередь ЕР также внесла в нижнюю палату парламента первый пакет поправок и проводит работу по совершенствованию регионального законодательства по сохранению и расширению льгот для граждан предпенсионного возраста. Как отметил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак, пакет президентских поправок – это тот набор очень важных инициатив, которые были озвучены в обращении главы государства. – Этот пакет поступил сегодня. Наверное, самые чувствительные поправки – это снижение возраста выхода на пенсию для женщин, особые условия по выходу на пенсию для многодетных матерей, имеющих трех и более детей, – отметил он. По его словам, инициативы включают возможность досрочного установления страховой пенсии для граждан с большим трудовым стажем, сохранение сроков назначения накопительной пенсии, проведение ежегодной диспансеризации работников предпенсионного возраста, сохранение действующих условий выхода на пенсию коренных и малочисленных народов Севера, отмену дополнительных пенсионных преференций для депутатов и сенаторов, и другие. Кроме того, в бюджет Пенсионного фонда будут направляться средства, полученные от конфискации средств и имущества, полученных в результате совершения преступлений коррупционной направленности. По словам Андрея Турчака, за шесть лет объем таких поступлений в федеральный бюджет составил более 1,2 млрд рублей. Также «Единая Россия» предложила депутатам Государственной думы и членам Совета Федерации отказаться от дополнительных пенсионных преференций. – Теперь такая возможность будет законодательно закреплена. Эту поправку партия также внесла сегодня в Государственную думу. На региональном уровне будут сохранены все льготы для лиц предпенсионного возраста. Есть решение Генерального совета о необходимости утвердить инициативу о сохранении региональных льгот на ближайшей сессии, с которой мы обратились к президенту РФ, и он в своем обращении отдельно эту инициативу поддержал. Уже в ходе осенней сессии региональных парламентов эти законы будут приняты. В этой части сомнений нет, – заявил Андрей Турчак. Секретарь Генсовета ЕР уточнил, что это первый пакет поправок партии в пенсионный законопроект. По его словам, по мере оформления последуют и другие поправки, основанные на решении Генсовета. О том, что работа над поправками к законопроекту о совершенствовании пенсионной системы в рамках подготовки ко второму чтению в Госдуме будет продолжена, заявил и заместитель секретаря Генерального совета партии Евгений Ревенко. – Я бы хотел напомнить, что работа над поправками ко второму чтению будет продолжена до 24 сентября, – сообщил он. В свою очередь, первый замруководителя фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев отдельно остановился на предложенном партией законопроекте о внесении поправок в основной закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты по вопросам назначения и выплаты пенсий. – Речь в этом случае идет о трех важных темах. Первая – сохраняется прежний возраст выхода на пенсию для малочисленных коренных народов Севера. Это было пожелание наших депутатов по итогам встреч в законодательных собраниях соответствующих субъектов РФ, – пояснил он. Другая поправка подразумевает снижение стажа, который дает право на три года раньше уйти на пенсию. – В правительственном варианте законопроекта предполагалось, что такое право приобретали мужчины, имеющие стаж 45 лет, и женщины, имеющие стаж 40 лет. Это встретило серьезную критику. Поэтому наша поправка снижает требования к этому стажу до 42 лет для мужчин и 37 для женщин, речь идет о страховом стаже, включающем службу в армии и уход за ребенком, – сказал Андрей Исаев. В числе других поправок – изменения в Трудовой кодекс, которым предлагается предоставить право проходить ежегодную диспансеризацию женщинам с 55 лет и мужчинам с 60 лет и выделять два оплачиваемых дня. На необходимость проанализировать эффективность работы служб занятости на местах с гражданами предпенсионного возраста указала заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия», депутат ГД Ольга Баталина. С этой целью партия создаст в регионах инструменты депутатского контроля. По словам Ольги Баталиной, сегодня в субъектах РФ идет серьезная работа по совершенствованию регионального законодательства в части занятости и переобучения лиц предпенсионного возраста. – Мы рассчитываем организовать инструменты депутатского контроля совместно с депутатами фракции «Единой России» в законодательных собраниях субъектов РФ, совместно с депутатами местного самоуправления с тем, чтобы проанализировать, насколько эффективно сегодня службы занятости на местах справляются с поддержкой граждан предпенсионного возраста, как необходимо донастроить их работу для того, чтобы она была более эффективна, – заявила она. Ольга Баталина отметила, что предстоит большая, кропотливая, объемная, многолетняя работа, которую федеральные единороссы будут продолжать вместе с коллегами в регионах и муниципалитетах. Напомним, «Единая Россия» на заседании Генерального совета и Совета руководителей фракции обобщила предложения регионов по изменениям в пенсионную систему и обратилась к президенту РФ Владимиру Путину. Глава государства в телеобращении к гражданам поддержал ряд инициатив ЕР, в их числе предложения о досрочном установлении страховой пенсии; сохранении сроков назначения накопительной пенсии тем гражданам, которые участвовали в ее формировании; проведении ежегодной диспансеризации работников предпенсионного возраста и предоставлении двух оплачиваемых рабочих дней на эти цели; сохранении действующих условий выхода на пенсию коренных и малочисленных народов Севера. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... владимир путин

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