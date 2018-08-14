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14.08.2018

Владимир Путин назначил в этом году больше 20 судей в Иркутской области

Иркутская область, 14.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Судейский корпус Иркутской области указом президента РФ Владимира Путина пополнился новыми кадрами. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Так, судьёй Иркутского районного суда стала Татьяна Сорокина. Она начала трудовую деятельность в 2009 году с должности консультанта в Иркутском районном суде, затем – помощника судьи. С октября 2016 года работала в Иркутском областном суде в должности помощника судьи.

Кроме того, новые удостоверения получили: судьи Ангарского городского суда Наталья Дяденко и Марина Строкова, судья Братского районного суда Юлия Старникова, судья Ленинского районного суда Иркутска Олеся Полухина, судья Шелеховского городского суда Анастасия Чудова и судья Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Наталья Кушнарева.

Всего с января по июль 2018 года на должности судей в Иркутской области были вновь назначены 21 человек, из них: 15 – на должности федеральных судей судов общей юрисдикции, 6 – на должности мировых судей.

Кроме того, за семь месяцев 2018 года произошли изменения и в руководстве судов. Так, назначено четыре заместителя председателя в районные суды Иркутской области, председатели Тайшетского городского суда Наталья Яременко и Иркутского гарнизонного военного суда Владимир Никоненко.

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