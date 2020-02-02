Владимир Путин поддержал законопроект «Единой России» о народном бюджетировании

Иркутская область, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Партия «Единая Россия» вместе с правительством РФ разработала и готова внести законопроект о поддержке народного бюджетирования, направленный на решение местных вопросов. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на заседании Совета по развитию местного самоуправления при президенте РФ, сообщает пресс-служба партии.

– Зачастую люди лучше, чем чиновники на местах, знают, что нужно им самим, их семьям, своему населенному пункту. Ярким примером является внедренная в некоторых регионах, в том числе в Московской области, успешная практика по инициативному бюджетированию, когда часть регионального, муниципального бюджета направляется на проекты, предложенные самими жителями. По сути, можно говорить о том, что речь идет о народном бюджете, – сказал Андрей Турчак.

По его словам, чтобы такой подход использовался повсеместно, нужна единая правовая основа.

– Единая Россия» вместе с правительством РФ разработала и готова внести законопроект о поддержке народного бюджетирования, направленный на решение местных вопросов. Просили бы Вас этот законопроект поддержать, – сказал Андрей Турчак, обращаясь к президенту.

– Согласен, – сказал глава государства Владимир Путин.

Председатель Законодательного собрания Иркутской области, секретарь Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Сокол отметил, что в Приангарье с 2011 года реализуется региональный партпроект «Народные инициативы», который как раз и является примером инициативного бюджетирования, когда решение о целях расходования средств принимается жителями территорий.

– Жители территорий области за счет «Народных инициатив» улучшают свои муниципалитеты. Путем народного голосования они выбирают, что нужно сделать в текущем году. Одни в рамках партпроекта покупают необходимую муниципалитетам спецтехнику, ремонтируют подъездные пути, другие – бурят скважины на воду, устанавливают детские площадки. Здесь важно, что жители сами решают, что нужно сделать и какие средства на это необходимо затратить, – резюмировал Сергей Сокол.