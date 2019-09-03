Владимир Путин: при ликвидации последствий паводка в Иркутской области много волокиты и управленческих сбоев

Иркутская область, 2.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Президент РФ Владимир Путин оценил на месте ход ликвидации последствий паводка в Тулуне. Напомним, он побывал там 2 сентября.

По итогам визита глава государства провел совещание по вопросам жилищного обеспечения граждан, пострадавших в ходе паводка, произошедшего на территории Иркутской области, сообщается на сайте Кремля.

– Мы сегодня еще раз – на месте уже, непосредственно – посмотрим, как идет работа по ликвидации последствий стихийного бедствия, двух масштабных наводнений, которые фактически последовали одно за другим в Иркутской области, – отметил он.

Глава государства высказал ряд критических замечаний:

– Проблем острых еще очень много, так же, как и, к сожалению, до сих пор много волокиты и управленческих сбоев. Вопросы решаются, но решаются все-таки медленно. И сейчас я имел возможность с людьми поговорить на улице, да и здесь в зале достаточно острые вопросы прозвучали, но на улице тем более. Есть очень много вопросов и проблем, которые люди поднимают.