Владимир Путин прокомментировал свое отношение к "оппозиционным" губернаторам

Москва, 20.12.18 (ИА "Телеинформ"), - Президент России Владимир Путин готов помогать любому законно избранному оппозиционному главе региона. Об этом он заявил 20 декабря на традиционной декабрьской пресс-конференции по итогам года, отвечая на вопрос журналиста из Хакасии о протестном голосовании на выборах.

Напомним, в ряде регионов осенние выборы прошли беспокойно, и партия власти не смогла сохранить свои позиции. Так, кандидат от ЛДПР Сергей Фургал победил во втором туре выборов главы Хабаровского края. В Республике Хакасия победил член КПРФ Валентин Коновалов.

- Примеров, когда регионы и города возглавляют представители оппозиционных партий, очень много. Например, Смоленскую область возглавляет кандидат от ЛДПР. Они (главы субъектов – прим. ред.) работают нормально. Главное, чтобы люди в регионах чувствовали, что их жизнь меняется к лучшему. Они сделали свой выбор, и это их право. Я буду помогать любому избранному главе региона. Главное, чтобы они смогли выполнить свои предвыборные обещания, - добавил президент.

Он также сообщил, что на следующей неделе состоится Государственный совет, на котором будут присутствовать все главы регионов. У них будет возможность пообщаться с президентом. Кроме того, Владимир Путин проведет личные встречи с вновь избранными губернаторами.

Напомним, в 2015 году выборы губернатора Иркутской области в два тура выиграл представитель КПРФ Сергей Левченко. Глава государства уже неоднократно проводил с ним личные встречи.