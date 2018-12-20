ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Сегодня
Политика
20.12.2018

Владимир Путин прокомментировал свое отношение к "оппозиционным" губернаторам

Москва, 20.12.18 (ИА "Телеинформ"), - Президент России Владимир Путин готов помогать любому законно избранному оппозиционному главе региона. Об этом он заявил 20 декабря на традиционной декабрьской пресс-конференции по итогам года, отвечая на вопрос журналиста из Хакасии о протестном голосовании на выборах.

Напомним, в ряде регионов осенние выборы прошли беспокойно, и партия власти не смогла сохранить свои позиции. Так, кандидат от ЛДПР Сергей Фургал победил во втором туре выборов главы Хабаровского края. В Республике Хакасия победил член КПРФ Валентин Коновалов.

- Примеров, когда регионы и города возглавляют представители оппозиционных партий, очень много. Например, Смоленскую область возглавляет кандидат от ЛДПР. Они (главы субъектов – прим. ред.) работают нормально. Главное, чтобы люди в регионах чувствовали, что их жизнь меняется к лучшему. Они сделали свой выбор, и это их право. Я буду помогать любому избранному главе региона. Главное, чтобы они смогли выполнить свои предвыборные обещания, - добавил президент.

Он также сообщил, что на следующей неделе состоится Государственный совет, на котором будут присутствовать все главы регионов. У них будет возможность пообщаться с президентом. Кроме того, Владимир Путин проведет личные встречи с вновь избранными губернаторами.

Напомним, в 2015 году выборы губернатора Иркутской области в два тура выиграл представитель КПРФ Сергей Левченко. Глава государства уже неоднократно проводил с ним личные встречи.

ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram

Авторские колонки Сергея Шмидта

Загрузка...

Выборы в Заксобрание Иркутской области

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске