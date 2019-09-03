Владимир Путин выразил надежду, что Сергей Левченко примет меры в отношении своего начальника пресс-службы

Тулун, 2.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Президент РФ Владимир Путин во время визита в Тулун выразил надежду, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко примет меры в отношении своего начальника пресс-службы Ирины Алашкевич.

Телеинформ располагает записью очевидца, зафиксировавшего слова главы государства. Напомним, две недели назад в соцсетях появилась запись, где женщина, очень похожая по голосу на Ирину Алашкевич, очень грубо и по-хамски отзывается о пострадавших тулунчанах. Вскоре было заявлено, что в отношении руководителя пресс-службы главы региона проведут проверку, но чуть позже Сергей Левченко назвал скандальную запись «монтажом».

Один из присутствовавших на встрече Владимира Путина с жителями Тулуна 2 сентября поинтересовался у главы государства:

– Начальник пресс-службы губернатора Левченко назвала пострадавших тулунчан быдлом и бичевней. Скажите, она будет извиняться и отправите ли вы ее в отставку?

– Первый раз об этом слышу, – ответил президент.

– Мы ее отстранили от работы, – тут же попытался перебить его вице-премьер Виталий Мутко.

– Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурно, но она этого заслуживает, – продолжил глава государства. – Надеюсь, что губернатор примет меры.

Также у Владимира Путина поинтересовались, почему не двигается с мертвой точки уголовное дело об охоте Сергея Левченко на медведя, и он продолжает занимать губернаторское кресло.

– Меня тоже не радует та ситуация, о которой вы сказали. У меня есть оценки этому событию, но сейчас, когда мы общаемся с пострадавшими, мне кажется это не очень уместно, – ответил президент.