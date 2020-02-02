Владислав Шиндяев – предлагаемые изменения в Конституцию логичны и закономерны

Иркутская область, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает публиковать мнения региональных экспертов об изменении Конституции России, которое в своём послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года предложил президент России Владимир Путин. Свое мнение на этот счет высказал политконсультант, юрист Владислав Шиндяев.

Он дал положительную оценку предлагаемым изменениям:

– Поправки идут в едином ключе и все исходят из логики, которая просматривается в риторике руководства страны в течение последнего времени. Необходимость усиления контроля за властью – это приоритет позиций современного российского законодательства в нынешней экономической ситуации. И другие поправки полностью оправданы. Они предусматривают ужесточение требований к государственным и муниципальным служащим. Повышают требования к тем, кто идет на выборные должности, а также предусматривают коллективную участие двух ветвей власти в рамках самых важных назначений должностных лиц в стране. Запланированные изменения предоставляют возможность в рамках усиления и координации структуры федеральной государственной власти обеспечить более эффективный контроль за экономическими процессами и изменениями в стране.

Он отметил закономерность введения регулирования конституционными нормами социальных гарантий:

– В данном случае, видимо, это решение, как говорится, назрело. Оно проистекает из сложившейся ситуации с низкими доходами людей, высоким уровнем расслоения населения и его обнищанием. То есть речь идет о том, что минимальный размер оплаты не должен быть ниже прожиточного минимума и все граждане страны должны иметь право на социальные гарантии и создание определенных условий жизни.

Также обоснованными считает Владислав Шиндяев и ужесточение требований к кандидатам на пост президента страны:

– Любые требования, которые предъявляются к тем, кто идет на государственную службу, проистекают из самих принципов государственной службы. Считаю, что более жесткая критериальная позиция в современной ситуации и на перспективу полностью оправдана, чтобы государственная власть была не лакомым куском, а именно службой. Любой государственный и муниципальный служащий должен воспринимать свою деятельность именно как службу на благо жителей города, региона или всей страны. А требования к высшим должностным лицам должны быть самые строгие.

Эксперт положительно оценил и корректировку, предполагающую возможность снятия с должностей судей Конституционного и Верховного судов Советом Федерации:

– Ни одна из ветвей власти в стране не должна иметь абсолютного приоритета, здесь нужна четко выстроенная система сдержек и противовесов. Все ветви должны быть сбалансированы и иметь возможность в рамках прописанных регламентов влиять друг на друга. Речь идет именно о власти, а не конкретных должностных лицах. И в этом случае то, что одни ветви власти могут влиять на другие абсолютно логично и даже необходимо. Ни один из государственных органов не должен обладать абсолютной властью в стране – он должен быть ограничен и иметь возможность ограничивать другие. И сейчас предлагается как раз конституционно оформить новые критерии и баланс системы сдержек и противовесов.

Также он прокомментировал предлагаемое усиление позиций Госсовета:

– Видимо, сейчас возник момент, когда в рамках выстраивания новой структуры федеральной власти стала необходима серьезная работа этого органа в более активном проявлении.

ПЕРЕЧЕНЬ ПОПРАВОК К КОНСТИТУЦИИ РФ:

1. О приоритете Конституции Российской Федерации над международными договорами. Требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории Российской Федерации только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат Конституции Российской Федерации.

2. Ввести запрет на иностранное гражданство и вид на жительство для председателя правительства, министров и глав федеральных органов, губернаторов, сенаторов, депутатов и судей.

3. Усилить взаимодействие между государственными и муниципальными органами власти.

4. Закрепить в Конституции статус и роль Государственного совета.

5. Дать право Государственной думе утверждать председателя правительства, а также по его представлению всех его заместителей и федеральных министров.

6. Назначать руководителей всех силовых ведомств и региональных прокуроров президентом по итогам консультаций с Советом Федерации.

7. Изменить требования к президенту: он должен проживать на территории России не менее 25 лет (сейчас не менее десяти лет), не должен быть обладателем иностранного гражданства или вида на жительство не только на момент выборов, но и ранее. Также предлагается убрать из Конституции норму: «Одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд». Из этого пункта уберут слово «подряд».

8. Дать право Конституционному суду по запросу президента проверять конституционность законопроектов до их подписания.

9. Дать Совету Федерации по представлению президента полномочия отрешать от должности судей Конституционного и Верховного судов в случае совершения ими проступков, порочащих честь и достоинство, и при невозможности сохранения статуса судьи.

10. Закрепить регулярную индексацию пенсий.

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