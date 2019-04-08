Владислав Свердлов планирует выдвинуться в думу Иркутска от «Единой России»

Иркутск, 9.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат думы Иркутска, член фракции партии «Единая Россия» Владислав Свердлов подал документы для участия в процедуре предварительного голосования в депутаты гордумы по избирательному одномандатному округу №17.

Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, он стал пятым действующим депутатом думы Иркутска, подавшим документы на участие в праймериз.

– Я считаю, что выборы пройдут спокойно. Городские депутаты – это хозяйственники, здесь никакой политики нет и быть не должно. Депутаты должны выполнять свою работу, поручения жителей округа. Мы обязаны работать для людей, только так это и должно быть. Себе и другим кандидатам посоветую одно: самое главное понимать, что звание «депутат» – это в первую очередь ответственность. С холодным сердцем, ответственностью и целеустремленностью нужно подходить к своей работе, чтобы люди знали, что депутат действительно работает для их блага, – заявил он.

Напомним, Владислав Свердлов был избран депутатом думы Иркутска дважды – в 2009 и 2014 годах. На текущий момент является действующим депутатом городской думы шестого созыва. Является председателем комиссии по мандатам, регламенту и депутатской этике, входит в состав комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и дизайна.

Напомним, прием документов для участия в предварительном голосовании заканчивается 30 апреля. Процедура предварительного голосования пройдет 26 мая в 25 территориях Иркутской области, где 8 сентября пройдут выборы в местные органы власти. Результаты предварительного голосования будут подведены не позднее 28 мая 2019 года.