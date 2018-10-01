Власти Иркутской области озвучили планы по кадровой политике

Иркутская область, 2.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Механизмы стратегического планирования кадровой политики планируется отразить в пятилетнем Госплане Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Основная цель мероприятий кадрового раздела «пятилетки» – это развитие человеческого капитала Иркутской области. Основными направлениями решения кадровых вопросов станут обеспечение социальной сферы и экономики Иркутской области необходимыми специалистами, улучшение жилищных условий работников, дополнительные гарантии, которые поспособствуют закреплению специалистов в регионе, а также расширение возможностей трудоустройства и получения трудового опыта для молодёжи.

Госпланирование по отраслям социальной сферы и экономики Иркутской области по обеспечению потребности в работниках организаций предполагается проводить, в том числе, за счет имеющихся кадров необходимой квалификации, курсового профессионального обучения и переподготовки граждан на востребованные профессии.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил для привлечения и закрепления работников сформировать систему предоставления дополнительных гарантий, единой поддержки, которая повысит престиж трудоустройства в организации Иркутской области. В Госплане, отметил он, также должны быть прописаны мероприятия по организации стажировок выпускников.