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05.06.2019

Власти Куйтуна взяли на контроль устранение недоделок в домах для сирот

Куйтунский район, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Администрация муниципального образования «Куйтунский район» взяла на контроль исправление недоделок, допущенных при строительстве многоквартирных домов для детей-сирот.

Об этом сообщил мэр муниципалитета Алексей Мари, пишет пресс-служба реготделения партии «Единая Россия».

Напомним, три многоквартирных дома на территории бывшей промбазы в самом центре Куйтуна были возведены в прошлом году. Несмотря на явные проблемы с качеством строительства, министерство имущественных отношений Иркутской области приняло недостроенные квартиры без замечаний. Между тем, нарушения были налицо: отделка квартир не завершена, территория не благоустроена, на момент сдачи объектов в домах даже не были установлены двери. Застройщик привез их позже, когда акт о сдаче дома уже был подписан.

После ряда обращений в местные органы власти, СМИ и общественные организации, на качество строительства этих домов обратила внимание районная прокуратура. На прошлой неделе было возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ – халатность.

– Работа с застройщиком, который возводил многоквартирные дома для сирот, не входила в наши полномочия, – прокомментировал ситуацию мэр МО «Куйтунский район» Алексей Мари. – Сейчас этим делом занимается прокуратура. Застройщик обещал устранить недоделки, благоустроить территорию в рамках своих гарантийных обязательств. Все, что может сделать сейчас администрация – это проследить за тем, как застройщик выполняет свои обещания.

Как сообщил мэр, к контролю за исправлением недоделок подключились местные депутаты, администрация поселка Куйтун, глава поселка Людмила Яковлева. Он выразил уверенность, что совместными усилиями всех ветвей власти удастся добиться выполнения застройщиком всех своих обязательств.

Напомним, Алексей Мари стал мэром МО «Куйтунский район» в сентябре прошлого года. На выборы он выдвигался от партии «Единая Россия». Людмила Яковлева победила на выборах в марте этого года. Сейчас в Куйтуне сформировалась команда, которой по силу решать самые серьезные вопросы, в том числе и обеспечить контроль за работой застройщика по устранению недоделок в домах для сирот.

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