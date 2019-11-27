Внесены изменения в регламент думы Иркутска

Иркутск, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В регламент думы Иркутска внесены изменения, касающиеся порядка назначения на должности в этом представительном органе.

Соответствующая инициатива председателя гордумы Дмитрия Ружникова обсуждалась на заседании думы 28 ноября. Поводом стали сложности, возникшие на предыдущем заседании представительного органа при перераспределении ряда должностей между депутатами.

Теперь депутаты, претендующие на замещение должностей в думе, должны подать соответствующие заявления не менее, чем за два календарных дня до заседания думы, где будет рассматриваться этот вопрос.

Кроме того, за назначение на должность теперь должно будет проголосовать более половины от квалифицированного большинства депутатов, а не от присутствующих, как было ранее. Инициировать снятие депутата с должность по новым нормам может не менее трети квалифицированного большинства, а проголосовать за это должно более половины.

Предложенные изменения вызвали нарекания со стороны администрации Иркутска, но поскольку речь шла о внутреннем документе думы, они не были приняты в расчет. Постановление принято с учетом незначительных поправок со стороны прокуратуры.