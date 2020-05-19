Внесены изменения в составы постоянных комитетов Законодательного собрания Иркутской области

Иркутская область, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Внесены изменения в составы постоянно действующих комитетов Законодательного собрания Иркутской области.

На сессии областного парламента 20 мая депутатский мандат получил Денис Некипелов. Он занял кресло в ЗС взамен сложившего полномочия Дмитрия Бритока. На этой же сессии Денис Некипелов подал заявление о включении его в состав комитета по госстроительству и местному самоуправлению.

Также на сессии заявление о сложении полномочий заместителя председателя комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве на постоянной основе подал Виталий Перетолчин. Он также вышел из состава этого комитета и вошел в состав комитета по госстроительству. В то же время комитет по госстроительству покинул Степан Франтенко и вошел в состав комитета по законодательству о природопользовании.