Вновь назначенный посол Индии в РФ посетит Иркутск в 2019 году

Иркутская область, 19.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Вопросы сотрудничества между Приангарьем и республикой Индия обсудили губернатор Иркутской области Сергей Левченко и генеральный консул Индии во Владивостоке Субхам Кумар. Также речь шла о подготовке планируемого в 2019 году первого визита в Иркутск вновь назначенного посла Индии в РФ Венкатеша Вармы.

На встрече речь шла о продолжении сотрудничества в области межвузовского обмена. Как сообщает пресс-служба регправительства, на протяжении многих лет индийские студенты приезжают в Приангарье, чтобы получить здесь высшее образование. Одно из самых востребованных направлений – российское медицинское образование, отметил Субхам Кумар. Со своей стороны, индийское правительство предлагает программу стипендий для российских студентов, решивших получить образование в Индии в области менеджмента, инженерии. Отдельное направление стипендиальных программ предоставляется индийским Советом по культурным связям. В свою очередь Сергей Левченко сообщил, что регион готов развивать взаимодействие Иркутской области с республикой Индия в научно-исследовательской сфере, тем более что такой опыт есть.

– Этой осенью в Иркутске открылся Байкальский институт БРИКС на базе ИРНИТУ. Его задача – создание качественных образовательных программ по техническим специальностям на английском языке с привлечением ведущих иностранных ученых, а также экспорт российского образования за рубеж, – подчеркнул Сергей Левченко. – Большой потенциал имеет сотрудничество в фармацевтической отрасли. Учитывая высокий уровень развития фармацевтики в Индии и у нас, мы готовы сотрудничать в этом направлении.

Генеральный консул Индии во Владивостоке рассказал, что впервые за три десятилетия в Россию возвращается фестиваль индийской культуры, в рамках которого в российских регионах пройдут различные концерты. Он также поблагодарил губернатора за подтверждение со стороны областного правительства готовности принять индийские коллективы в регионе.

Отдельно стороны обсудили планируемое к подписанию соглашение о побратимских связях между Иркутской областью и штатом Орисса. Были высказаны пожелания провести совместную встречу с представителями бизнеса Индии и нашего региона. Планируется более детально проработать вопросы сотрудничества в развития торгово-экономических отношений, сельского хозяйства, разработки новых туристических маршрутов, реализации совместных проектов в рамках особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала».

– Мы заинтересованы в реальных встречах, в рамках которых можно детально обсудить совместные проекты. Нас многое связывает. На протяжении долгих лет сотрудничаем с Иркутским авиазаводом и будем продолжать взаимодействие, – отметил генеральный консул Индии во Владивостоке.

Кроме того, Субхам Кумар поблагодарил главу региона за приглашение индийской стороне принять участие в работе второго Байкальского международного водного форума, открытие которого состоится 20 сентября в Иркутске. Участие в мероприятии примут представители министерства водных ресурсов Индии.

– Байкальский международный водный форум для нас, безусловно, важное событие. В Индии также остро стоят вопросы, которые легли в основу предстоящих дискуссий – это сохранение водных ресурсов, переработка отходов. Надеюсь, что в дальнейшем это мероприятие станет традиционной площадкой для обсуждений вопросов сотрудничества между Россией и Индией по этим вопросам, – сказал Субхам Кумар.