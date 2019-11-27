Вопрос о смене статуса Большого Луга и Балаганска рассмотрят на сессии ЗС 4 декабря

Иркутская область, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Законодательного собрания Иркутской области поддержат присвоение статуса сельского поселения рабочим посёлкам Большой Луг и Балаганск. Об этом заявил председатель областного парламента Сергей Сокол во время встречи с жителями Большого Луга, сообщает пресс-служба ЗС.

– Новый статус посёлка даст вам право получать социальные меры поддержки и платить за электроэнергию по меньшим тарифам. Мы сейчас работаем над проектом областного бюджета и добьёмся того, чтобы все необходимые средства, связанные с изменением статуса посёлка, были в нём предусмотрены, – отметил Сергей Сокол.

Председатель комитета по госстроительству Виктор Побойкин добавил, что законопроект о преобразовании посёлков будет рассмотрен на ближайшем заседании комитета, которое запланировано на 2 декабря, после чего будет вынесен на сессию Законодательного собрания 4 декабря.

Председатель Законодательного собрания также обсудил с жителями вопросы развития поселка, в частность необходимость модернизации сетей водоснабжения. По словам спикера, этот вопрос остро стоит во многих муниципальных образованиях области.

– Фактический износ водопроводной сети – 80%. Чтобы избежать аварий, нам нужно как можно быстрее планировать ремонтные работы. Нужно 36 миллионов рублей, и мы в областном бюджете их найдём. Но деньги нужны и на новые водопроводные сети – без них не построишь новые школы, детские сады, больницы, спортивные комплексы и другие объекты. На новые водопроводные сети нужно 250 миллионов рублей. Мы будем работать над привлечением этих средств в рамках программы «Чистая вода», в том числе за счет федерального бюджета, – сказал Сергей Сокол.

В ходе встречи депутаты обсудили с жителями такие вопросы, как строительство и ремонт объектов социальной инфраструктуры, модернизация сетей электроснабжения, вывоз мусора, участие в проекте «Народные инициативы».