Вопросы пенсионного обеспечения рассмотрели в общественной приемной «Единой России»

Иркутск, 3.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Тематическая встреча с населением по вопросам пенсионного обеспечения состоялась в иркутской регприемной «Единой России» 27 апреля. Прием провела начальник отдела по работе с обращениями граждан ОПФР по Иркутской области Ольга Корепанова. Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, граждане, обратившиеся в ходе приема, получили ответы-консультации по всем поставленным вопросам, одно обращение решено положительно. Фото пресс-службы «Единой России» Многодетная мать, став вдовой в одиночку воспитывала своих троих детей. В 1998 году она оформила ИП и проработала пять лет. Она подавала данные об уплате налогов в налоговую инспекцию, но когда пришло время назначения пенсии, оказалось, что данных за три года из этого периода в управлении Пенсионного фонда нет. Ей рекомендовано написать заявление в налоговую инспекцию о предоставлении данных об уплате. Как только в ОПФР получат сведения, они будут разнесены на индивидуальный лицевой счет заявительницы. В ходе приема ей помогли составить текст заявления. Жительница Сахалина в пенсионном возрасте перебралась в Иркутск. У нее имеется хороший трудовой стаж и период жизни на Севере более 20 лет. Однако отношение заработков после переезда в Иркутск снизилось с 1,6 до 1,4. Это не устроило заявительницу, она обратилась на тематическом приеме граждан за разъяснениями. Ольга Корепанова объяснила, что жители Иркутска получают пенсию с учетом отношения заработков 1,2, но так как заявитель отработала на Севере более 20 лет, ей применили 1,4 (как в северных районах Иркутской области). У Пенсионного фонда нет законных оснований начислять пенсию с учетом отношения заработков 1,6. Ей также разъяснили возможность подать свои данные о стаже в управление соцзащиты для дополнительной доплаты к пенсии, если стаж составляет более 34 лет для женщин и 39 лет – для мужчин. Также на прием пришла 35-летняя иркутянка, которая ухаживает за больным братом, инвалидом с детства. Волей случая мужчина оказался без регистрации по месту жительства, и его пенсионное обеспечение было приостановлено на полтора года. После положительного решения суда, признавшего его постоянно проживающим в Иркутске, комиссия по вопросам пенсионного обеспечения Иркутского ОПФР приняла решение восстановить пенсионное обеспечение инвалида. Кроме того, ему будут выплачены деньги за тот период, когда он оставался без пенсии. Эта информация была доведена до сведения заявительницы. Пенсионерка 1960 года рождения узнала, что ее работодателем оплачивались взносы за 2002-2004 годы на накопительную часть пенсии. Она пришла проконсультироваться о том, возможно ли получение этих денег. Ей разъяснено, что накопительная часть пенсии в настоящее время формируется у граждан 1967 года рождения и моложе. Что касается ее накопительной части – работодатель перечислил в пенсионный фонд чуть более одной тысячи рублей, вместе с инвестиционным доходом начисления составили около 1800 рублей. Эти деньги были выплачены заявительнице своевременно. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... единая россия

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