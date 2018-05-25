Вопросы соцзащиты населения рассмотрели в иркутской общественной приемной «Единой России»

Иркутская область, 25.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Вопросы соцзащиты населения рассмотрели 25 мая в иркутской общественной приемной «Единой России». По итогам приема будут даны поручения сотрудникам министерства соцразвития, а также направлены запросы в органы местного самоуправления и другие региональные министерства для помощи заявителям. Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, прием провели начальник управления опеки и попечительства Минсоца Приангарья Алексей Гордилежа и начальник отдела организации назначения региональных выплат Ирина Гаевая. Пожилой иркутянин 1940 года рождения обратился с вопросом о статусе «дети войны». Официального документа он не получал, но причисляет себя к этой категории. Мужчина рассказал, что в годы войны жил в Пензенской области и даже получил осколочное ранение, когда они вместе с матерью спасались от фашистов. В ходе приема мужчина получил разъяснение о том, что если ему необходим документ, подтверждающий его статус, он может обратиться в управление соцзащиты по месту жительства и получить необходимое решение. Фото пресс-службы «Единой России» По вопросу санаторно-курортного лечения и обеспечения инвалидов тест-полосками для контроля за сахаром в крови, обратилась жительница Иркутска, страдающая сердечными заболеваниями и сахарным диабетом. Как выяснилось в ходе приема, путевку на санаторно-курортное лечение ей предоставят уже нынешним летом. По вопросу обеспечения тест-полосками, представители министерства направят запрос в региональный Минздрав. Еще одна пожилая женщина-инвалид считает, что не получает всех льгот, положенных ей в связи с инвалидностью. Ей разъяснили, что расчет денежной компенсации расходов по оплате коммунальных услуг произведен в полном объеме и согласно информации управляющей компании задолженности нет. Жительница Иркутска получила комнату из маневренного фонда, пока в ее квартире проводили капитальный ремонт, и до 2015 года получала льготу на оплату услуг ЖКХ в этой комнате. Однако затем выплата льготы прекратилась, поскольку женщина переехала в свою квартиру, и за коммунальные услуги в этой комнате возник долг по оплате. Пока она не забрала свои вещи из помещения маневренного фонда, платежи начисляются ежемесячно. Ей также даны разъяснения о том, что льгота положена лишь на одно помещение и при условии отсутствия задолженности. В ходе приема принято решение о запросе у руководителя управления соцзащиты по месту жительства информации по льготам, предоставляемым заявительнице. Ей также в письменном виде предоставят помесячную распечатку оплаты услуг ЖКХ, начиная с 2015 года. Пожилая иркутянка узнала о том, что членам семей воинов-интернационалистов выплачивают единовременную выплату. Женщина еще в 18-летнем возрасте похоронила мать и взяла под опеку 10-летнего брата. Брат вырос, затем, проходя службу, был направлен в Афганистан, где и погиб. Обратившись недавно за единовременной выплатой, она с сожалением узнала, что опекаемые не являются членами семей, значит, выплата ей не положена. На тематический прием иркутянка пришла, чтобы удостовериться, что отказ был законным. Представители министерства подчеркнули, что действуют в соответствии с федеральным законодательством, нарушать которое они не вправе. Алексей Гордилежа подчеркнул, что в аналогичном положении оказались многие люди, которые были опекунами погибших воинов-интернационалистов. Свои предложения по внесению изменений в федеральное законодательство региональное министерство вносит, но когда они будут рассмотрены, неизвестно. Кроме того, сотрудники министерства по телефону связались с женщиной-инвалидом, проживающей в одном из СНТ Иркутска и остро нуждающейся в жилье. Ей трудно передвигаться и требуется постоянный уход. Они дали ей необходимые разъяснения по организации социальной помощи. По вопросу предоставления жилья будет направлен запрос органы местного самоуправления. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... единая россия

иркутск Тэги: View the discussion thread.