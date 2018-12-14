Восьмая сессия Законодательного собрания Иркутской области состоится 18 декабря

Иркутская область, 14.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Коллегия Законодательного собрания Иркутской области на заседании, прошедшем 14 декабря под председательством вице-спикера Александра Ведерникова, утвердила проект повестки восьмой сессии, которая состоится 18 декабря.

Всего в предварительную повестку включено 43 вопроса, отмечают в пресс-службе ЗС.

На сессии парламентарии обсудят ряд законопроектов, социально значимых для жителей Иркутской области. Депутаты рассмотрят изменения в закон «Об отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области», в ходе работы над которым председателем комитета по здравоохранению и социальной защите Александром Гаськовым было предложено сократить срок для рассмотрения уполномоченным органом обращений родителей по вопросам и отдыха и оздоровления детей.

В повестку сессии включен проект закона, предусматривающий внесение изменений «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской области» и направленный на совершенствование процедуры формирования списка детей-сирот и порядка обеспечения их жильем.

К принятию в окончательном чтении рекомендованы изменения в закон «О профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской области», внесенный в повестку заседания сессии. К субъектам профилактики незаконного потребления наркотиков предложено добавить исполнительные органы государственной власти области, осуществляющие полномочия в сфере лесного хозяйства. Необходимость принятия этих изменений обусловлена тем, что в Иркутской области зафиксированы факты произрастания дикорастущей конопли на землях лесного фонда, вместе с тем, мероприятия по уничтожению дикорастущей конопли не проводятся. Также законопроектом предлагается предусмотреть возможность для руководителей вузов организовывать деятельность кабинетов профилактики потребления наркотических средств.

Депутаты рассмотрят ряд вопросов в сфере государственного строительства и местного самоуправления. Так, значимым в этой сфере является проект закона, направленный на развитие института сельских старост. Законопроектом «Об отдельных вопросах статуса старосты сельского населенного пункта в Иркутской области» определяется круг прав и полномочий старосты, а также регулируются вопросы их материально-технического обеспечения. Отдельный блок вопросов, запланированный к рассмотрению на предстоящей сессии, касается регулирования отношений в лесной сфере. В частности, в окончательном чтении предлагается принять изменения в областной закон «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд», которым устанавливается порядок заготовки и сбора валежника жителями на территории Иркутской области.