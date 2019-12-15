Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев назвал сроки устранения последствий летнего наводнения

Иркутская область, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Последствия наводнения в Иркутской области должны быть полностью ликвидированы к 1 августа 2022 года. Об этом 16 декабря на совещании заявил врио губернатора региона Игорь Кобзев.

По его словам, первый этап ликвидации должен быть завершён к 1 августа 2020 года, второй – к 1 августа 2021 года и последний – к 1 августа 2022 года.

Глава региона заявил, что будет сформирована рабочая группа по ликвидации последствий наводнения в наиболее пострадавших районах. Её возглавит один из заместителей губернатора. В группу предполагается включить членов правительства, Законодательного собрания, представителей бизнес-сообщества, аппарата уполномоченного по правам человека.

Группа должна будет работать в оперативном штабе в Тулуне, её руководитель – ежедневно докладывать врио.

– Также каждую неделю я или кто-то из правительства будет выезжать туда.

Среди задач рабочей группы – формирование и обнародование реестра пострадавших, имеющих право на капремонт или новое жилье; организация работы с населением; контроль за выделением и распределением средств, восстановлением жилья и инфраструктуры и так далее, – сказал Игорь Кобзев.

Врио губернатора уже побывал в районах, пострадавших от наводнения. Он отправился туда на следующий день после того, как был представлен региональным властным структурам.

Напомним, 12 декабря Сергей Левченко подал заявление об увольнении по собственному желанию, а президент России Владимир Путин принял его. Иркутские эксперты уже прокомментировали и отставку Сергея Левченко, и ожидания от назначения Игоря Кобзева.