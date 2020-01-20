Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поделился жизненными планами на ближайший год

Иркутская область, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Игорь Кобзев на пресс-конференции 17 января поделился своими жизненными планами на ближайшую перспективу.

Так, врио губернатора Иркутской области намерен перевезти семью в Иркутск и отдать младшего сына в одну из иркутских школ. В какую именно – пока не решил. В этом году сын пойдет в первый класс, а в следующем году в школу пойдет и дочь.

- Они погодки у меня. И уже знают, что есть такой город – Иркутск, а в городе – улица Ленина. Они знают на карте, где это находится. Ко мне уже приезжала жена – очень довольна осталась. Мне нравится – Иркутск, Иркутская область, жители области, - признался Игорь Кобзев.

Отвечая на вопрос, планирует ли он участвовать в губернаторских выборах в сентябре 2020 года, Игорь Кобзев выразился коротко: «Поживем – увидим».

Напомним, выборы губернатора Иркутской области состоятся в единый день голосования 13 сентября 2020 года. Предыдущий губернатор Сергей Левченко досрочно ушел с поста по собственному желанию 12 декабря 2019 года.