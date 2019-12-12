Врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву присвоено звание генерал-полковника внутренней службы

Иркутск, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты думы Иркутска намерены направить в администрацию свои поправки в бюджет 2020 года сегодня, 9 декабря. Об этом сообщил на пресс-конференции 9 декабря председатель думы Дмитрий Ружников.