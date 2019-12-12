|Политика
|13.12.2019
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Врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву присвоено звание генерал-полковника внутренней службы
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Москва, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Президент РФ Владимир Путин 12 декабря подписал указ о присвоении Игорю Кобзеву специального звания генерал-полковник внутренней службы. Соответствующий документ
Напомним, в этот же день президент назначил Игоря Кобзева врио губернатора Иркутской области после того, как принял отставку действующего на тот момент главы региона Сергея Левченко.