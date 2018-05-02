|Политика
|03.05.2018
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Врио замруководителя аппарата губернатора Иркутской области пока не назначен
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Иркутская область, 3.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Место заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства Иркутской области остаётся вакантным после того, как его покинул Андрей Южаков. На этот пост пока не назначили даже исполняющего обязанности, сообщили Телеинформу в пресс-службе правительства региона.
О кандидатурах и сроках назначения на эту должность пока тоже ничего не известно.
– Этот вопрос пока не обсуждался, – сказала руководитель пресс-службы Ирина Алашкевич.
Напомним, Андрей Южаков был заместителем главы аппарата с 2015 года. В конце апреля 2018 года стало известно, что чиновник увольняется по собственному желанию в связи со сменой места работы. Возглавляет аппарат губернатора и правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов.
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