Врио замруководителя аппарата губернатора Иркутской области пока не назначен

Иркутская область, 3.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Место заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства Иркутской области остаётся вакантным после того, как его покинул Андрей Южаков. На этот пост пока не назначили даже исполняющего обязанности, сообщили Телеинформу в пресс-службе правительства региона.

О кандидатурах и сроках назначения на эту должность пока тоже ничего не известно.

– Этот вопрос пока не обсуждался, – сказала руководитель пресс-службы Ирина Алашкевич.

Напомним, Андрей Южаков был заместителем главы аппарата с 2015 года. В конце апреля 2018 года стало известно, что чиновник увольняется по собственному желанию в связи со сменой места работы. Возглавляет аппарат губернатора и правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов.