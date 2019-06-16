Все 22 объекта, заявившиеся на участие в партпроекте ЕР «Культура малой родины» в Приангарье, получат финансирование

Иркутская область, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Все муниципальные образования Приангарья, которые в этом году подготовили документы на участие в партийном проекте «Единой России» «Культура малой Родины», получат финансирование на реализацию своих мероприятий. Об этом 13 июня на селекторе, посвященном реализации проекта «Культура Малой Родины», сообщила заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» по партийной работе Наталья Дикусарова, пишет пресс-служба партии. Напомним, в этом году финансирование за счет федеральных средств по проекту «Культура Малой Родины» получили 12 объектов. Это меньше, чем в прошлом году, при том, что объем финансирования не снизился. Изменился подход: если годом ранее все заявившиеся объекты получили деньги, но в относительно небольшом объеме, которого хватило лишь на часть работ, то в этом году деньги решили не распылять, а сдавать объекты, что называется, «под ключ». В итоге, из 22 проектов, готовых для реализации, на десять денег не хватило. – Мы пытались получить недостающие деньги из федерального бюджета, но нам пришел ответ от куратора по проектной деятельности, что все средства уже распределены и дополнительное финансирование возможно лишь за счет средств областного и местного бюджетов, – сообщила Наталья Дикусарова. – При работе над корректировкой областного бюджета мы заложили дополнительно 36,5 миллионов рублей на реализацию проекта «Культура Малой Родины», и утвердили это финансирование на майской сессии Законодательного собрания. Итого, в этом году в партийном проекте «Культура Малой Родины» принимает участие 22 объекта, расположенных в 15 территориях Иркутской области: Заларинский район (Мойган), Усть-Удинский район (Межпоселенческий районный дом культуры), Черемховский район (Бельск и Лохово), Качугский район (Бутаковский культурно-досуговый комплекс и Качугский межпоселенческий дом культуры имени Рычковой), Нижнеудинский район (Алзамай), Тулунский район (Гуран и Икей), Нукутский район (Закулей, Первомайское, Шаратское МО), Куйтунский район (Барлук), Зиминский район (Буринское МО), Усть-Кутский район (Межпослеленчекий культурно-досуговый центр и ДК Речники), Жигаловский район (Межпоселенческий дом культуры), Ольхонский район (Шара-Тоготское МО), Усольский район (Новожилкино и Раздолье), Иркутский район (Ревякино), Свирск. Наталья Дикусарова обратила внимание участников селекторного совещания на сроки и качество реализации. – Нам непросто даются денежные средства, и контроль за их расходованием будет соответствующий. Оценивать будут не только вас, но и меня, поскольку это я выступила инициатором финансирования всех проектов, – обратилась к представителям территорий-участникам проекта Наталья Дикусарова. – От того, как вы сработаете в этом году, будет зависеть, как будет реализовываться проект «Культура Малой Родины» в будущем. Напомним, федеральный партийный проект «Единой России» «Культура малой Родины» призван обеспечить доступ всех граждан к участию в культурной жизни страны, разнообразить культурный досуг и расширить возможности для дополнительного образования, осуществляя поддержку юных дарований. Кроме того, партийный проект предусматривает укрепление материально-технической базы детских и кукольных театров, создание условий для качественного обновления их репертуара, популяризацию новых детских постановок в регионах. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: единая россия

иркутская область

наталья дикусарова Тэги: View the discussion thread.