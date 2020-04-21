Иркутск, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Все 29 претендентов на кресло мэра Иркутска официально зарегистрированы. Об этом сообщает пресс-служба думы города.

Официально к конкурсу допущены вице-мэр Иркутска Руслан Болотов, домохозяин (временно неработающий) Сергей Сокол, бывший заместитель председателя правительства Иркутской области Антон Логашов, генеральный директор ООО «Иркутский завод котельного оборудования» Владимир Друзь, генеральный директор ООО «Наследие», атаман РСКО «Сокол» Станислав Галашин и сотрудник Восточно-Сибирского филиала ФГУП «ВНИИФТРИ» Иван Лазовик, заместитель главы администрации Ушаковского муниципального образования Алексей Сучков, кандидат технических наук Александр Гудков, директор ООО «Иркутский инсайдер» Сергей Беспалов, Константин Азеев (финансовый директор ООО «Стаф»), Вячеслав Фролов («Иркутский региональный центр противодействия коррупции»), Андрей Леонов (ведущий инженер ОАО «ИЭСК» «Южные электрические сети»), Денис Карих (ведущий инженер ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России), пенсионеры Евгений Филатов и Владимир Степанов; работник Комплексного центра социального обслуживания населения Наталья Костенко; индивидуальный предприниматель Александр Ладога, главный инженер вагонного депо станции Иркутск-сортировочный Иван Лебедев, фермер Андрей Бесменов, гражданин Российской Федерации Сергей Гагаркин.

Следующим этапом состоится сам конкурс по отбору кандидатур для замещения должности мэра Иркутска 24 и 25 апреля 2020 года в кабинете № 72 администрации города.

Претенденты должны пройти индивидуальное собеседование и представить свои программы по развитию Иркутска. По итогам рассмотрения документов и собеседования конкурсная комиссия составит рейтинг кандидатов.

Затем претенденты будут представлены депутатам думы Иркутска для альтернативного голосования. Очередное заседание, на котором планируется избрать мэра города, состоится 30 апреля 2020 года. Кандидату для избрания градоначальником нужно набрать две трети голосов депутатов (24 человека).

Напомним, конкурсная комиссия приступила к работе 6 апреля. В этот же день стартовал прием заявлений от потенциальных претендентов на пост мэра Иркутска.

Ранее Телеинформ писал, что 3 апреля на внеочередном заседании думы Иркутска был определен состав конкурсной комиссии. Ими стали юрист Владимир Шободоев, принимавший участие в разработке положения о выборах, а также вице-спикер гордумы Леонид Усов и депутат Александр Сафронов.

Все трое были предложены депутатами думы. Вместе с ними на вхождение в комиссию претендовали ещё две кандидатуры – депутат Александр Квасов и член КПРФ Сергей Чупров. В итоге членов комиссии выбрали с помощью рейтингового голосования.

Напомним, временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев внёс три кандидатуры в состав комиссии – председателя Избирательной комиссии Иркутской области Илью Дмитриева, Почетного гражданина Иркутска Андрея Хоменко и председателя Общественной палаты Иркутской области Владимира Шпраха.

Первым документы подал депутат думы города Виталий Матвийчук. Затем о своем желании возглавить Иркутск заявил бизнесмен и член Общественной палаты Иркутской области Антон Егерев. Третьим кандидатом стала временно неработающая Анна Романова.

Комиссия завершила свою работу 20 апреля. Всего было подано 29 заявлений.