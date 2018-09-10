ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Политика
11.09.2018

Все действующие депутаты Заксобрания Иркутской области от КПРФ сохранили свои позиции

Иркутская область, 11.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Законодательное собрание Иркутской области третьего созыва по итогам выборов прошли 18 представителей КПРФ: девять человек – по одномандатным округам, столько же – пи спискам. Об этом 11 сентября на пресс-конференции сообщил второй секретарь обкома КПРФ Евгений Рульков.

По общеобластному списку прошли Ольга Носенко, Илья Сумароков и Сергей Бренюк. По партийным спискам кресло депутата займут Роман Габов, Андрей Левченко, Анатолий Обухов, Светлана Шевченко, Валерий Гайдуков и Андрей Маслов.

Напомним, выборы прошли 9 сентября. По одномандатным округам коммунистов будут представлять Антон Романов, Виктор Кондрашов, Иван Кривовязый, Евгений Сансенбаев, Александр Белов, Андрей Андреев, Галина Кудрявцева, Павел Сумароков и Денис Шершнев.

Все действующие депутаты Заксобрания от КПРФ сохранили свои позиции.

ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram

Авторские колонки Сергея Шмидта

Загрузка...

Выборы в Заксобрание Иркутской области

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске