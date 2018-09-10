Все действующие депутаты Заксобрания Иркутской области от КПРФ сохранили свои позиции

Иркутская область, 11.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Законодательное собрание Иркутской области третьего созыва по итогам выборов прошли 18 представителей КПРФ: девять человек – по одномандатным округам, столько же – пи спискам. Об этом 11 сентября на пресс-конференции сообщил второй секретарь обкома КПРФ Евгений Рульков.

По общеобластному списку прошли Ольга Носенко, Илья Сумароков и Сергей Бренюк. По партийным спискам кресло депутата займут Роман Габов, Андрей Левченко, Анатолий Обухов, Светлана Шевченко, Валерий Гайдуков и Андрей Маслов.

Напомним, выборы прошли 9 сентября. По одномандатным округам коммунистов будут представлять Антон Романов, Виктор Кондрашов, Иван Кривовязый, Евгений Сансенбаев, Александр Белов, Андрей Андреев, Галина Кудрявцева, Павел Сумароков и Денис Шершнев.

Все действующие депутаты Заксобрания от КПРФ сохранили свои позиции.