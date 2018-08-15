Все партии, выдвинувшие списки на выборы в ЗС Приангарья, открыли избирательные счета

Иркутская область, 15.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Все девять партий, выдвигавших областные списки кандидатов на выборах депутатов Законодательного собрания Иркутской области третьего созыва, открыли специальные избирательные счета.

Как сообщает пресс-служба облизбиркома, в целом сумма поступлений избирательным объединениям, по данным на 9 августа, составила 72 млн рублей. Самые небольшие поступления были у «Российского общенародного союза» – 2 тысячи рублей, из них 700 рублей пошли на сбор подписей. «Партия Социальных Реформ – Прибыль от природных ресурсов – Народу» распоряжалась 151 тысячей рублей, из которых 150 тысяч потратила на сбор подписей и печатную агитацию. Областные списки двух этих партий не были зарегистрированы из-за недостаточного числа достоверных и действительных подписей.

КПРФ поступили 12,3 млн рублей – три юрлица пожертвовали по 4 млн рублей. Из этих средств истрачено 5,1 млн рублей. Основной статьей расходов стали печатные агитационные материалы (ПАМ) – 4,9 млн рублей, иные траты, связанные с кампанией, составили 200 тысяч.

Избирательный фонд ЛДПР составил 7,1 млн рублей (основные средства направила сама партия), из него 5,5 млн пошло на выпуск и распространение ПАМ, на другие направления партия деньги не тратила.

У «Единой России» на счете было 39,7 млн рублей, при этом 31 млн – это собственные средства партии, по 4,2 млн перечислили два юрлица. Партия потратила 30,9 млн: 16 млн на предвыборную агитацию, в том числе через организации телерадиовещания 557 тысяч, и 14,8 млн на оплату работ и услуг юридических лиц и граждан.

«Родина» распоряжалась 8,3 млн рублей (по 4 млн перечислили два юрлица), из которых основную часть – 8 млн – партия уже истратила на оплату работ и услуг, выполненных юрлицами и гражданами.

На специальном избирательном счете «Справедливой России» было 2,5 млн рублей, это собственные средства партии (1,9 млн) и несколько пожертвований юрлиц. На кампанию ушло 1,9 млн, эти средства направили исключительно на ПАМ.

КПСС израсходовала 1,7 млн рублей, при этом 1,6 млн ушло на агитматериалы, 51 тысяча на иные расходы, связанные с выборами. Всего же в избирательном фонде этой партии было 1,8 млн рублей. Избирательный фонд партии наполняли исключительно пожертвования граждан от 50 до 300 тысяч рублей.