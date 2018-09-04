Второй этап 20-й конференции реготделения «Единой России» в Иркутске наметили на 18 сентября

Иркутск, 5.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 4 сентября состоялось заседание регионального политсовета под председательством секретаря ИРО «Единой России», председателя Законодательного собрания Иркутской области Сергея Брилки. Второй этап 20-й конференции Иркутского реготделения партии решено провести 18 сентября.

Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, в проекте повестки – подведение итогов выборов депутатов Законодательного собрания Иркутской области третьего созыва и в органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 9 сентября 2018 года. Кроме этого, на конференции партийцы предложат для выдвижения фракцией партии «Единая Россия» кандидатуру на должность председателя Законодательного собрания Иркутской области третьего созыва.

На заседании политсовета также обсудили вопросы партийной мобилизации и ход проведения избирательных кампаний по выборам депутатов областного парламента третьего созыва и выборам в органы местного самоуправления.