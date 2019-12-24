Вячеслав Моше Кантор солидарен с Владимиром Путиным в необходимости сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны

Российская Федерация, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Сохранение исторической правды о событиях самой страшной войны XX века, а также о трагических событиях Холокоста, унёсших миллионы невинных жизней, во многом стало определяющим для масштабной общественной работы Вячеслава Моше Кантора. Будучи президентом Европейского еврейского конгресса (ЕЕК), Вячеслав Моше Кантор считает это направление своей деятельности одним из самых важных и значительных. Особенно большое возмущение Вячеслава Моше Кантора вызывает то, что в последние годы события Холокоста и Второй мировой войны нередко попадают под попытки переписывания и искажения – будь то в угоду политической повестке или действием радикальных групп. Попытки оправдать или даже обелить действия нацистов в первой половине XX века, преуменьшение роли советских войск в деле победы над нацизмом в Европе – все эти поползновения Вячеслав Моше Кантор находит возмутительными. Более того, по мнению главы ЕЕК такие заигрывания с исторической правдой могут иметь гораздо более далеко идущие последствия, поскольку это сказывается на моральных и нравственных ценностях подрастающего поколения. Задача официальных властей в этой ситуации – не допускать подобных попыток и ни в коем случае не игнорировать события, спровоцированные этими попытками, уверен Вячеслав Моше Кантор. Именно поэтому президент ЕЕК неизменно приветствует твёрдую позицию Российской Федерации и лично её президента Владимира Путина по этому вопросу. Не так давно Генассамблея ООН одобрила резолюцию России по осуждению героизации нацизма, примеры чего, к сожалению, сегодня можно наблюдать во многих странах. За резолюцию проголосовало более 130 стран, что лишь подтверждает актуальность вопроса. Кроме того, Владимир Путин резко выступил против попыток приравнивания Советского союза к нацистской Германии, а также преуменьшать роль советских войск в деле победы над нацизмом – в то время как и подобные попытки нередко предпринимаются в отдельных западных странах. Особенно острым этот вопрос становится в преддверии празднования 75-й годовщины победы над нацистами, и Владимир Путин поднял этот вопрос на встрече лидеров стран СНГ, прошедшей в Санкт-Петербурге в декабре этого года. Как отметил глава государства, эта проблема касается всех бывших стран СССР. Президент РФ также отметил опасность попыток оправдать или обелить не только нацистские преступления, но и агрессивный национализм как таковой. По мнению главы государства, подобная идеология ослепляет и стирает все грани морали и нравственности, что история уже продемонстрировала человечеству. И повторения чего допустить ни в коем случае нельзя. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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