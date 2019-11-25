Яна Синявская провела прием жителей поселка Энергетик в Братске

Братск, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках недели приема граждан в Братске очередной прием жителей поселка Энергетик провела депутат гордумы, член фракции «Единая Россия» Яна Синявская.

Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, депутат приняла девять обращений. В рамках приема обсуждались проблемы благоустройства дворовых территорий, помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, работы городского транспорта. Все обращения депутат берет в работу.

– Каждое обращение я буду отрабатывать в самое ближайшее время. Я благодарна жителям Энергетика за их активность и готовность принимать участие в жизни нашего города, – отметила Яна Синявская.

Кроме того, на прием к депутату пришла Людмила Гуркина. В 1990-х годах она была депутатом и председателем комиссии по экологии. Людмила Гуркина поделилась опытом и высказала свои предложения, которые буду полезны в текущей работе депутата.