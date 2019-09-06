Явка на выборах в думу Иркутска к 15.00 выросла вдвое

Иркутская область, 8.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Явка на выборах в думу Иркутска к 15.00 составила 15,7%. К 12.00 она составляла 7,5%. Об этом сообщается в материалах облизбиркома.

По области к полудню избирательные участки посетили 18% избирателей. В Катангском районе уже проголосовали 51,9% избирателей. В Баяндаевском районе, где также проходят мэрские выборы, явка составила 48,9%, в Осинском – 41,1%, в Аларском – 36,4%, в Нукутском – 35,7%, Боханском – 34,6%.

В Эхирит-Булагатском и Казачинско-Ленском районах проголосовали 33,2 и 28,6% соответственно. Явка в Усть-Удинском районе находится на уровне 28,5%, в Киренском районе – на 24,3%.

В Братске и Саянске проголосовали 16,8%и 21,7% избирателей соответственно, в Усть-Илимском районе – 22,6%, в Шелеховском районе – 19,8%.

На выборах депутатов думы Иркутского района явка к 15.00 составляет 11,8%, в Ангарске проголосовали 13% избирателей, в Бодайбо и Зиме – более 11%, Свирске – 16,25%, Тулуне – 21,7%, Усть-Илимске – 12,7%.

Напомним, в Иркутской области 8 сентября, в Единый день голосования, одновременно проходят 68 выборных муниципальных кампаний в органы местного самоуправления на территории 55 муниципалитетов региона. В списки избирателей включены около 1,2 млн человек. Подготовку выборов осуществляют одна комиссия муниципального образования, 38 территориальных избирательных комиссий, 1225 участковых комиссий.

Всего на муниципальных выборах будет распределено 482 мандата, в том числе избраны 15 мэров городских округов и муниципальных районов, 15 глав городских и сельских поселений, 67 депутатов дум городских и сельских поселений, 385 депутатов дум городских округов и муниципальных районов.