Явка на выборах в Иркутской области к 10 утра превысила 3,5%

Иркутская область, 9.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области к 10 утра на выборах в Заксобрание третьего созыва проголосовали 3,56% избирателей. Это 66,3 тысяч человек. Об этом сообщается на сайте облизбиркома.

Лидерство по участию в голосовании держит 22 округ, куда входят Аларский, Баяндаевский, Боханский, Нукутский, Осинский и Эхирит-Булагатский район. Здесь явка уже составляет 9,76%. Из них больше всего избирателей проголосовали в Баяндаевском и Нукутском районах – по 11%.

На втором месте – округ №21. Это северные районы Иркутской области – Бодайбо и район, Жигаловский, Казачинско-Ленский, Катангский, Качугский, Киренский и Мамско-Чуйский район. Свою гражданскую позицию в этом округе выразили 6,17%.

Замыкает тройку лидеров округ №17, где явка составляет 5,4%. В границы этого округа входят Тулун, Тулунский и Куйтунский районы.

Самая низкая явка – в округе №1 (Иркутск), где на участки пришли 2,06% избирателей, в Братске в округе №9 – 1,76%. Самую меньшую явку демонстрирует округ №2 в Иркутске – 1,66%.

В облизбиркоме отмечают, что на это же время явка на выборах депутатов Законодательного собрания Иркутской области второго созыва в 2013 году составила 2,29%.

Напомним, всего в бюллетени на выборах регионального парламента включено семь партий, 122 одномандатника по 22 округам. Таким образом, в одном бюллетене – от четырёх до семи кандидатов.

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