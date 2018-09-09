Явка на выборах в Заксобрание-2018 всего на 1% превысила показатели пятилетней давности

Иркутская область, 10.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Явка на выборах в Законодательное собрание Иркутской области третьего созыва, которые проходили 9 сентября, составила 26,3%. Это на 1% выше, чем на выборах в облпарламент второго созыва в 2013 году, рассказал 10 сентября на пресс-конференции глава облизбиркома Илья Дмитриев.

Всего проголосовали больше 490 тысяч человек. Лидерами по явке традиционно стали территории УОБО – Баяндаевский (56%), Боханский (53%), Нукутский (52%) районы. Пассивнее всего голосовали в Бодайбинском (16%) и Казачинско-Ленском (18%) районах.

В Иркутске явка составила 22%, в Ангарском городском округе – 26,5%, в Братске – 21,7%.

Досрочное голосование проходило в 14 труднодоступных районах области. Свой выбор сделали чуть больше 2,4 тысяч избирателей. По месту нахождения проголосовать изъявили желание более 14 тысяч человек.

Сейчас обработано 99,95% бюллетеней. Окончательные итоги облизбирком подведёт, предположительно, 12 сентября, когда поступят протоколы от всех территориальных комиссий. По предварительным итогам, за КПРФ проголосовали 33,9%, наибольшую поддержку партии оказали в Усольском районе и Усолье-Сибирском, а также в Ангарске. В пользу «Единой России» выбор сделали 27,8% избирателей, самое большое число голосов партия собрала в Баяндаевском и Катангском районах и Черемхово. ЛДПР поддержали 15,8% избирателей, по большей мере в Усть-Куте, Нижнеилимском районе и Братске. У «Справедливой России» – 7% голосов, больше всего в Братске, Шелехове и Слюдянском районе. КПСС на выборах в Заксобрание Иркутской области набрала 4,8% голосов, «Гражданская платформа» ­– 4,7%, «Родина» ­– 1,3%.