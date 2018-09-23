Явка, повестка или «черные» технологии? В иркутском Клубе публичной политики обсудили причины результатов выборов в ЗС

Иркутск, 24.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском Клубе публичной политики 21 сентября прошел круглый стол, посвященный итогам выборов в областной парламент. Эксперты обсудили явку, влияние федеральной повестки и наличие – или отсутствие – «черных» технологий в избирательных кампаниях различных кандидатов. Поделиться своим мнением на эти темы пришли представители политических партий, общественных объединений, журналисты и политологи. Открыл заседание председатель КПП Павел Степанов. – Нам важно понять, что это было на этот раз, какие основные итоги мы можем подвести, и понять, над чем поработать в следующую избирательную кампанию. Поскольку эта кампания была крайне конкурентной, хотелось бы услышать от непосредственных участников и наблюдателей, какие технологические новшества были задействованы политтехнологами. Также обсудим корреляцию низкой явки и высокого результата оппозиционных партий, – наметил он вектор диалога. Напомним, в этот раз выборы в ЗС с небольшим перевесом выиграла КПРФ (18 мандатов), на один мандат от нее отстала «Единая Россия», четырьмя депутатами представлена ЛДПР, по три мандата у «Гражданской платформы» и «Справедливой России». По мнению профессора права, доктора юридических наук, экс-председателя регионального парламента Сергея Шишкина, никакой корреляции между явкой и результатами не было, а был неотлаженный явочный механизм. – Вопрос администрирования выборов и в правовом смысле, и в организационном – это самая актуальная тема. Мы сегодня недостаточно хорошо развиваем законодательство для того, чтобы предоставить свободные, удобные, комфортные условия для волеизъявления любому гражданину. Поэтому получаем примерно 18-20% муниципальной явки и около 25% – региональной, – заявил он. – С моей точки зрения эта явка совершенно нерепрезентативна. В свою очередь, первый заместитель руководителя регионального исполкома «Единой России» Дмитрий Мясников считает, что эти выборы «сделала» не явка, а федеральная повестка. – Коммунисты сыграли на острой теме повышения пенсионного возраста. По состоянию на весну проценты, которые набирала КПРФ, были гораздо меньше. Антирейтинг «Единой России» к началу августа вырос в разы. Так что итоги выборов – это стечение обстоятельств, естественный результат политического процесса. Кроме того, неужели кто-то ждет стопроцентной явки на выборах? Да никогда такого не бывало, – сказал он. Руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Приангарья Андрей Левченко же заявил, что никакого стечения обстоятельств не было, а напротив, был результат, как минимум, пятилетней работы коммунистов. Его поддержал однопартиец, депутат ЗС Александр Белов. – Я бы не сказал, что КПРФ аккумулировала протестные голоса. Низкая явка стала итогом политики единороссов, благодаря которой людям теперь просто неинтересно ходить на выборы, – заявил он. Политтехнолог коммунистов Павел Бицура уверен, что сейчас низкая или высокая явка на выборах не является признаком победы той или иной партии, гораздо большее значение имеет качество избирательной кампании в каждом случае. – Федеральная повестка тоже имела место, конечно, но в первую очередь все зависело от кандидата, чтобы избиратель его услышал, воспринял его программу, – считает Павел Бицура. Таким образом дискуссия плавно перетекла от итогов выборов к их процессу. Иркутский журналист Владимир Скращук заявил, что отсутствие одинаковых технологий в двух соседних округах означает одно: этих технологий нет или они не работают. При этом не имеет значения, какая именно технология применяется, важно то, насколько качественно ведется подсчет голосов и контролируются выборы и явка на них, уверен он. Специалист по связям с общественностью, политконсультант Владислав Шиндяев отметил, что, на его взгляд, технологических новшеств в этой избирательной кампании не было. – Надо понимать, что одномандатники, в первую очередь, от «Единой России», дистанцировались от партии. Что касается самих кампаний, то налицо был профессионализм штабов, хотя на каждом округе ситуация была разная. В силу федеральной повестки мы вернулись на округах не к маркетинговым кампаниям, а ситуации, когда одномандатники были вынуждены «объяснять, почему» [нужно голосовать за них], – отметил он. Главный редактор «Иркутских кулуаров» Андрей Фомин подчеркнул, что в этот раз не заметил фактов использования кандидатами слабостей и ошибок конкурентов, хотя другие «черные» технологии использовались разными партиями, в частности, массовые подвозы избирателей. Его поддержал Владислав Шиндяев, который заявил, что «на массированные контратаки соперникам не хватило финансирования». В частности, по мнению участников дискуссии, в некоторых избирательных округах это было связано с тем, что в политической гонке не участвовали депутаты второго созыва «с деньгами». Также относительно спокойную кампанию выступающие связывали с уверенностью единороссов в победе, после чего результаты выборов стали для многих неожиданностью. Результаты кампании с раскладкой по персоналиям, почему некоторые тяжеловесы региональной политики решили устраниться из этой гонки, участники круглого стола решили обсудить на следующей встрече. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... александр белов

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