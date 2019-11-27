За два дня в приёмную «Единой России» в Усть-Илимске обратились 20 горожан

Усть-Илимск, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - За два дня в Усть-Илимскую местную общественную приёмную партии «Единая Россия» обратились 20 горожан. Об этом сообщает пресс-служба реготделения политической организации.

Неделя приёмов граждан, приуроченная к 18-летию «Единой России» в Иркутской области продолжается. В Усть-Илимске активно проводят приемы депутаты городской думы и Заксобрания Иркутской области.

Так, 26 ноября приём граждан провёл председатель городской думы Усть-Илимска, член фракции «Единая Россия» Арсений Чихирьков. К депутату обратились две женщины по вопросам услуг ЖКХ. Заявительницам была дана консультация, по одному из обращений был направлен запрос в Госжилнадзор в соответствии с федеральным законом № 59-ФЗ.

В среду, 27 ноября, депутат Законодательного собрания Иркутской области, член регионального политсовета «Единой России» Артём Лобков в общественной приёмной партии провёл приём граждан. За время приёма с вопросами к депутату обратились 18 человек. Самой острой для жителей проблемой остается вопрос о присвоении почетного звания «Ветеран труда Иркутской области». Депутат проконсультировал всех заявителей, а также заверил их, что работает над данным вопросом.