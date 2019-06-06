Задержание главы иркутского Минлеса Сергея Шеверды прокомментировали в Москве

Иркутская область, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин прокомментировал задержание министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды. Об этом сообщается на сайте телеканала «РЕН-ТВ».

– Это непростой вопрос, очень тяжёло его прокомментировать. Я могу сказать, что Иркутская область долгий период вызывала очень большие вопросы, связанные с незаконной добычей лесных ресурсов. Об этом, по-моему, знают все в нашей стране, – сказал Дмитрий Кобылкин. – Задержание прошло в рамках определённых действий, которые проводили правоохранительные органы на территории Иркутской области. Очевидно, что «чёрными» лесорубами» нужно бороться, эта работа будет продолжена. Мы понимаем, что дальше так нельзя.

Министр отметил, что, работая в должности год, отслеживал ситуацию. Ведомство делало определённые шаги, чтобы минимизировать ущерб от деятельность незаконных заготовщиков леса как на законодательном уровне, так и во время «уговоров местной власти».

– К сожалению, эффект от этого небольшой получается. Поэтому то, что сегодня происходит, я считаю, что это нормальная системная работа государства, – говорит Дмитрий Кобылкин.

Также он подтвердил, что существует связь между лесными пожарами и незаконными вырубками. Ни для кого не секрет, что возгораниями свою деятельность прикрывают «чёрные» лесорубы, сказал министр.

Напомним, ранее против Сергея шеверды было возбуждено уголовное дело, касающегося скандала вокруг рубок в заказнике Туколонь на севере региона. Там под видом санитарных рубок было вырублено 116 га реликтового леса, а ущерб составил 880 млн рублей. Незаконную вырубку обнаружила и приостановила Байкальская природоохранная прокуратура, в противном случае ущерб мог достичь и 2 млрд рублей. К слову, Сергей Шеверда отправился в отпуск с 30 мая 2019 года. Отъезд министра странным образом совпал с тем, что по делу о Туколони утверждено обвинительное заключение и, как стало известно Телеинформу, министра вызвали на очную ставку, однако, из-за внезапного отпуска он не мог прибыть на неё. В итоге 6 июня по поручению СУ СКР по Иркутской области сотрудники ФСБ России задержали в московском аэропорту Шереметьево Сергея Шеверду. Вечером 6 июня его доставили в Иркутск, также было обнародовано видео задержания министра.