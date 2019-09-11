Иркутская область, 11.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Закон о сити-менеджере рассмотрят на сессии Заксобрания Иркутской области 18 сентября. Фракция КПРФ в областном парламенте поддержит эту инициативу. Об этом заявил руководитель коммунистического блока в ЗС Андрей Левченко на пресс-конференции, посвященной итогам муниципальных выборов в регионе.

По словам Андрея Левченко, вопрос о сити-менеджере изначально будет стоять в повестке и его рассмотрят во втором чтении. Пока ни от одной из сторон поправок не поступало. Руководитель фракции заметил, что, возможно, они и не поступят. В пятницу, 13 сентября, на комитете по законодательству и госстроительству закон рассмотрят перед тем, как отправить его на сессию.

– По-прежнему я и вся наша фракция считает, что лучший вариант для Иркутска – избрание мэра прямым голосованием жителей. К сожалению, эту инициативу блокируют другие фракции Заксобрания. Поэтому тот вариант, который был внесен, он не лучший, но он немного лучше, чем существующий. В сегодняшнем варианте только из состава депутатов может быть избран мэр. Считаю, что это большое ограничение для жителей, поскольку в городе не только 35 человек могут занять пост мэра. Есть множество других достойных хозяйственников, которые на этой должности могли бы работать, а у них сегодня даже нет возможности выдвинуться. Поэтому этот вариант (сити-менеджмент – прим. ред.) немного лучше, но я думаю, что он промежуточный. Уж если не в этот раз, то через пять лет, мэр будет избираться прямым голосованием. Я очень на это надеюсь, – отметил Андрей Левченко.

Также Андрей Левченко выразил радость по поводу того, что дума Иркутска наконец-то стала по-настоящему многопартийной. По его словам, это была «дума без дебат», как любят говорить в Ангарске.

– Вот в Ангарске она остается такой и это очень вредит развитию города. В Иркутске ситуация в корне поменялась. Раньше из 35 депутатов 28 были от «Единой России», а это больше, чем две трети. Поэтому все вопросы, которые исполнительная власть, мэрия, хотела воплощать в жизнь, они по сути не находились под контролем депутатов. Сегодня контроль со стороны депутатов будет. Любой мэр, кого бы ни избрали, он будет в совершенно другом состоянии. Он будет находиться на рабочем месте и будет понимать, что если его действия будут неверными, то обязательно найдется группа депутатов, которая укажет на ошибки, – резюмировал Андрей Левченко.

Напомним, в апреле 2019 года на внеочередной сессии Заксобрания Иркутской области в первом чтении приняли законопроект об избрании главы Иркутска по результатам конкурса. Законопроект был внесен депутатами областного парламента Андреем Андреевым (КПРФ) и Дмитрием Тютриным (ЛДПР). Обсуждение выдалось жарким и продолжительным. О том, чем может обернуться очередная смена «правил игры» при формировании городской власти, Телеинформ спросил у наблюдателей, политологов, представителей общественности. Эксперты сходятся во мнении – минусов у введения института сити-менеджера больше, чем плюсов, и примеров тому в Иркутской области достаточно.

Также напомним, несколько сотен человек собрались 8 мая на митинге против введения института сити-менеджера в Иркутске. Митинг был согласован на 500 человек, по факту занята была вся парковка, расположенная между зданиями бывшего иняза и администрацией города.