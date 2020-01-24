Законодательное собрание и Минздрав Иркутской области договорились о совместной работе

Иркутская область, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Вопросы состояния здравоохранения, приоритетные направления работы и конкретные задачи, которые сейчас стоят перед Минздравом Приангарья, обсудили председатель Законодательного собрания Сергей Сокол и исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева. Об этом сообщает пресс-служба ЗС.

Спикер подчеркнул, что сегодня надо в корне менять ситуацию в здравоохранении, выводить региональную систему оказания медицинских услуг на качественно новый уровень.

– Проблем, требующих оперативного решения, в этой сфере очень много. Это и строительство ФАПов, и поддержка молодых специалистов, обеспечение доступности и качества медпомощи в целом, независимо от удаленности населённого пункта. Депутаты совместно с правительством региона, с министерством здравоохранения, продолжат работу над этими вопросами в тесном взаимодействии - такие встречи, участие специалистов профильных министерств в мероприятиях областного парламента должны стать регулярными, – сказал Сергей Сокол.

Наталия Ледяева была назначена на должность и.о. министра в конце декабря. Она рассказала, что в первую очередь было акцентировано внимание на работе горячих линий для рассмотрения жалоб населения.

– Нам поступает огромное количество жалоб, и большая часть касается того, что люди не могут записаться на прием, – сказала Наталия Ледяева. – В связи с этим у нас работает круглосуточная горячая линия, в каждой медицинской организации назначен дежурный администратор. Мы поставили для себя задачу решить эти вопросы до середины февраля.

Также, по словам и.о. министра, сейчас проводится мониторинг материально-технического оснащения всех медицинских организаций. Для дальнейшего обсуждения вопросов, которые необходимо решать совместно законодательной и исполнительной власти, в ближайшее время состоится еще одна встреча со спикером. Кроме того, и.о. министра приглашена на выездное заседание комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного собрания, которое планируется провести 31 января в селе Хомутово Иркутского района.