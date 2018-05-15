Законодательное собрание подписало соглашение о взаимодействии с АМО Иркутской области

Иркутская область, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Законодательное собрание Приангарья заключило соглашение о взаимодействии с Ассоциацией муниципальных образований Иркутской области. На заседании сессии областного парламента 16 мая документ подписали спикер ЗС Сергей Брилка и председатель АМО Вадим Семенов.

Также на заседании обсуждались проблемы местного самоуправления и возможные пути их решения. В частности, были подняты вопросы заработной платы глав территорий, наполняемости местных бюджетов, агрессивности проверок со стороны надзорных ведомств и ряд других.